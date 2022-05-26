"Сегодняшняя ситуация в российской туристской отрасли — это наш "момент истины". И им надо грамотно воспользоваться. Развитие Кавминвод — это не только рост мощностей размещения и создания новых курортных зон. Мы поставим во главу угла концепцию развития нашей курортной агломерации как всероссийского культурного и оздоровительного центра", — сказал Владимиров, выступая перед депутатами думы Ставропольского края с ежегодным посланием об итогах работы правительства региона в прошлом году и планах на 2022 год.

Губернатор поручил краевому Минтуризма разработать комплексную систему лояльности для отдыхающих на Кавминводах, которая должна включать в себя единую систему скидок, преференций и поощрений для туристов.

Глава региона отметил, что у курортной сферы сейчас есть все возможности для развития, в том числе это связано с тем, что спрос на внутренний туризм растет, и в ближайшие годы эта тенденция будет только усиливаться.

Владимиров подчеркнул, что Кавминводы должны стать также территорией событийного туризма с проведением статусных общественно-политических мероприятий, конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей и выставок искусств.

Он также отметил важность диверсификации туристического потока за счет привлечения на отдых на Кавминводы российской молодежи.

Для этого на Ставрополье будет разработан молодежный проект "Моя огромная страна". Он позволит каждому российскому студенту во время учебы посетить курорты КМВ за счет льготных поездок или кешбэка.