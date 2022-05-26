"Выставка откроется в наших стенах 27 июня", — сказала Лошак журналистам.

Она уточнила, что онлайн-продажа билетов на выставку начнётся 2 июня.

По словам куратора выставки Алексея Петухова, будет представлены ряд работ, отсутствовавших на выставке во Франции.

5 мая глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что экспонаты выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", которая проходила во Франции, вернулись в Россию, они доставлены в государственные музеи. Она уточнила, что на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два — из Русского музея. В музеях, в свою очередь, сообщили, что все экспонаты прибыли в хорошем состоянии.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.