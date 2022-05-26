Полеты будут выполняться на российских самолетах SSJ100. Они вмещают 100 пассажирских кресел и способны летать на расстояние до 4,6 тыс. км (в базовой версии — до 3 тыс. км). Как уточнили в компании, на рейсах в Тель-Авив самолеты будут совершать техническую посадку для дозаправки в Минеральных Водах.

"Высадка пассажиров производиться не будет. Общее время в пути от Москва до Тель-Авива составит 8 часов", — добавили в Red Wings. Первый рейс будет выполнен 1 июня, второй — 12 июня, затем полеты будут выполняться три раза в неделю.

До введения антироссийских санкций Red Wings, как и другие авиакомпании, использовала SSJ100 преимущественно для рейсов внутри РФ — полеты за границу выполнялись на среднемагистральных Airbus A320 и дальнемагистральных Boeing 777. Ставить "Суперджеты" на международные маршруты перевозчики начали после массовых арестов Boeing и Airbus за рубежом. Аресты последовали за требованием Евросоюза к лизингодателям разорвать действующие контракты с российскими перевозчиками.