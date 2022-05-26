"Дагестан — главное туристическое открытие прошлого года. По темпам роста интереса у туристов Дагестан в этом году превзошел все другие северо-кавказские регионы. Открытие Azimut Парк Отель Каспийск 4* — это первый выход федеральной гостиничной сети в Дагестан, и мы рассчитываем, что инвесторы будут все более активно заходить в регион с подобными проектами", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова на церемонии открытия.

Она отметила, что инвестиционной привлекательности Дагестана будут способствовать меры поддержки от Ростуризма, в частности программа льготного кредитования инвесторов на строительство отелей.

В свою очередь, генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский добавил, что в 2022 году гостиничная сеть планирует увеличить количество отелей примерно на 20%, в основном они будут появляться в регионах России. Также компания прогнозирует в 2022 году выйти на допандемийный уровень загрузки по всей сети в районе 70% и выше.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Шестиэтажный Аzimut Парк Отель Каспийск 4* находится на первой линии с панорамным видом на Каспийское море и выходом на пляж. Отель предлагает гостям 145 номеров разных категорий, включая люкс и президентский. Также в отеле есть фитнес-зал, спа-комплекс и открытый подогреваемый бассейн, развлекательная зона для детей, ресторан и кафе.

Гостиница расположена в 15 минутах от аэропорта Махачкалы и в 25 минутах от центра столицы республики. На ее территории для гостей предусмотрена парковка на 65 машиномест, два конференц-зала, которые подойдут как для проведения торжественных мероприятий, так и для бизнес-встреч.

Фото: Azimut Hotels

В ближайшее время в Azimut Парк Отель Каспийск появятся детская игровая площадка, летний бар и веранда у кафе "Панорама", а также откроется ресторан "Белуга".