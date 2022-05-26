"Макдоналдс". Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания", — говорится в слайде презентации к выступлению Собянина на суперфинале конкурса управленцев "Лидеры России".

Мэр Москвы отметил, что уход "Макдоналдса" из Москвы оценивался "как громадная потеря, катастрофа". "Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии. Просто надо все это правильно сложить, упаковать и продать", — сказал он.

"Приняли правильное решение — продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом", — отметил Собянин.

Как сообщалось, McDonald's с 14 марта закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.

На прошлой неделе стало известно, что McDonald's заключила договор о продаже своего российского бизнеса Александру Говору, который является партнером-франчайзи компании и с 2015 года управляет 25 ресторанами в Сибири. По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

Первый McDonald's открылся в России 31 января 1990 года в центре Москвы, на Пушкинской площади. Компания на своем сайте сообщает, что McDonald's в России — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания. На долю компании приходится около 25% всех налоговых поступлений в индустрии общественного питания. Суммарные инвестиции McDonald's в РФ составили $2,5 млрд.