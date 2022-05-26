"На популярных туристических маршрутах установлены качели, санитарные объекты, 20 новых кэмпинг-зон и беседки, 20 туристических маршрутов на основании мифов и легенд", — сказал премьер, выступая в местном парламенте с отчетом республиканского правительства за минувший год.

Как отметил Сластенин, общий туристский и экскурсионный поток в республику составил 103 тысячи человек, численность размещенных лиц за 2021 год выросла на 178% по сравнению с 2019 годом.

В целях развития туристической инфраструктуры на территории курорта "Армхи" открыты новые гостевые дома "Джейрах", "Комфорт", "ИнгРетро" общим количеством 60 коек. Проведена реконструкция водно-спортивного комплекса "Чайка".

Кроме того, в регионе запущен новый туристический портал с онлайн-вещанием наиболее популярных туристических дестинаций.

Проведены событийные и культурные мероприятия регионального и общероссийского уровня, направленные на создание позитивного имиджа, а также увеличение потока туристов на территорию республики.

Власти организовали гастрономический фестиваль "Праздник ингушской кухни", экскурсии для школьников по горной Ингушетии в рамках проекта "Юность на шелковом пути", III Международный марафон "Джейрах", приуроченный к Всемирному Дню туризма.

В рамках мероприятий по продвижению и созданию нового бренда региона ведется работа по регистрации.