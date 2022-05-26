"Конечно, конный завод надо спасать. Он по праву считается одной из ярких достопримечательностей региона. Тем более, что его здания являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. Будем искать инвестора, готового вкладываться в развитие предприятия с учетом его высокой исторической ценности", — написал Малков в четверг на своей странице в телеграмм-канале

Он рассказал, что посетил конезавод и оценил его как "впечатляющий объект, который, к сожалению, находится в плохом состоянии".

По словам врио губернатора, в прошлом году предприятию присвоен статус племенного завода — это единственное в мире хозяйство по разведению и выращиванию лошадей русской верховой породы. Кроме того, у комплекса большой туристический потенциал, который можно и нужно использовать.

В настоящее время основные проблемы конезавода — не хватает земли для выпаса и заготовки кормов, отсутствуют средства для реставрации.

Глава региона добавил, что также планирует в ближайшее время обсудить сложившуюся ситуацию на Старожиловском конезаводом с представителями министерства культуры РФ.

Комплекс Старожиловского конезавода строился с 1891 по 1897 год по обе стороны от реки Истья. По своим размерам и техническому оснащению он представлял собой целый город внутри небольшого села. В его состав входили: усадебный дом, дома управляющих, обслуживающего персонала и работников завода, церковь, водонапорная башня, конюшни, ветеринарный лазарет, манежи, мастерские, каретная, кузница, склады и т.д.

На Старожиловском конном заводе разводили несколько групп лошадей. Верховых, предназначавшихся для армии. Рысистых — для выступлений на ипподроме. И тяжеловозных — для выполнения тяжелых работ. После революции завод национализировали, но продолжали использовать по назначению. В Старожилово начали свозить чистокровных лошадей со всей страны и приступили к выведению новой породы. В самом конце XX века на заводе удалось селекционировать русскую верховую породу, занимавшую призовые места как в России, так и за границей. В 1999 г. русской верховой породе присвоили регистрационный номер.