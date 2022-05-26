"Мы ведем активную работу по организации контроля вылова рыбы. Только в апреле-мае этого года в регионе выявлено почти 2 тыс. нарушений правил рыболовства, изъято более 30 тонн рыбы и несколько тысяч запрещенных орудий лова", — сказал Бабушкин.

Он подчеркнул, что цивилизованное отношение к ресурсам должно стать обязательной практикой.

"Поэтому будем и далее пресекать случаи варварской рыбалки, приучать к бережному отношению к природе и местных жителей, и гостей региона. Тем более что свыше половины всего турпотока приходится именно на рыбаков", — сказал Бабушкин.

Как сообщалось, туристический поток в Астраханскую область власти региона оценили на уровне 1,6 млн человек, в этом году ожидается около 3 млн.