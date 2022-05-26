"Мероприятие состоится 22-23 сентября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Дегтярев", — написала Пунтус.

Она добавила, что все детали форума еще озвучивать рано, но несколько главных направлений уже известны.

"Предварительно мы определили несколько приоритетных тем. В их числе детский, промышленный и экологический туризм, железнодорожные круизы, туристические брэнды", — сообщила министр.

Планируется, что в форуме примут участие около 200 человек. Среди них не только ключевые игроки туристического рынка Хабаровского края и коллеги из соседних регионов, но и представители федеральных органов власти, инвесторы, отельеры. В числе зарубежных гостей ожидаются представители Китая и Белоруссии.

"Мы хотим ярко и интересно представить гостям краевую индустрию путешествий и гостеприимства, наши возможности, найти новые или "переупаковать" уже существующие туристические продукты. У людей всегда будет запрос на путешествия и впечатления, наша задача сделать так, чтобы они ехали за эмоциями к нам, в Хабаровский край", — сказала глава министерства.

Помимо основной программы, в дни форума также будет проходить фестиваль конкурс- приключенческого туризма, где будут демонстрироваться фото и видео-работы.

Развитие туристической отрасли в крае является одним из обозначенным приоритетов. Так, впервые в правительстве региона создано министерство туризма.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, в регионе работают 67 туроператоров, внесенных в Единый федеральный реестр. Для путешественников открыты двери восьми санаториев и профилакториев, 114 гостиниц.