Следствие установило, что генеральный директор АО "Дед Мороз", являясь депутатом Законодательного Собрания, в период с 2015 по 2020 годы создала ряд подконтрольных ей юридических лиц с аналогичными видами деятельности. Впоследствии, используя трудовой персонал возглавляемого АО, его имущество, обвиняемая оказывала туристические услуги от имени подконтрольных ей коммерческих организаций. Кроме того, используя торговые помещения, находящиеся на балансе АО, реализовывала сувенирную продукцию от имени подконтрольных коммерческих структур.

"В результате сложилась ситуация, при которой расходы на оказание туристических услуг и реализацию сувенирной продукции несло возглавляемое АО "Дед Мороз", а все доходы от данной деятельности, в общем размере, превышающем 120 млн руб., поступали на счета подконтрольных юридических лиц", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемая присвоила и растратила денежные средства из кассы Общества в размере более 2 млн рублей, по фиктивным основаниям перечисляла денежные средства с расчетных счетов Общества знакомым индивидуальным предпринимателям, которые в последующем обналичивала и использовала по своему усмотрению. "Часть незаконно полученного дохода она направляла на приобретение для себя коммерческой недвижимости (гостиницы), а также транспортных средств для перевозки туристов", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Вологодской области. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В ходе расследования сотрудниками следственного управления при оперативном сопровождении УФСБ было выявлено еще 23 эпизода незаконной деятельности обвиняемой, которые относятся к категории тяжких преступлений.

По ходатайству следствия на имущество обвиняемой наложен арест. Под него попали квартира, загородный коттедж, гостиница, гараж, шесть земельных участков, автомобиль Toyota. Также в ходе следствия арестовано имущество подконтрольного обвиняемой юридического лица и имущество третьих лиц, добытое преступным путем.

Общая сумма арестованного имущества составила 49,5 млн руб. Сумма изъятых в ходе обысков денежных средств превысила 640 тыс. руб.

В настоящее время все следственные действия по уголовному делу завершены, материалы направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

Обвинения предъявлены в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ); мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); присвоении и растрате, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ); легализации (отмывании) денежных средств с использованием своего служебного положения (п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ); изготовлении распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ — 12 эпизодов).