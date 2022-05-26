"Свыше 3,5 млрд рублей будет направлено в регионы на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей, разработку электронных путеводителей, формирование доступной туристской среды для инвалидов и реализацию других инициатив в сфере туризма", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В сообщении отмечается, что речь идет о грантовой поддержке проектов в сфере туризма в 2022 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как следует из распоряжения, из общей суммы более 1,2 млрд рублей пойдет на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников в 21 регионе. В их числе – Крым, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская и Сахалинская области.

На создание новых кемпингов и автокемпингов на Камчатке, в Адыгее, Чечне, Краснодарском крае, Костромской области и еще нескольких регионах будет выделено 700 млн рублей.

Более 1,5 млрд рублей предусмотрено на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для туристских информационных центров. Средства получат 22 региона, в том числе Ингушетия, Северная Осетия, Татарстан, Сахалинская, Мурманская, Псковская, Тульская, Ульяновская области и Камчатский край.

Мишустин также поручил Ростуризму заключить соглашения о предоставлении бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета, не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу распоряжения.