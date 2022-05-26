"С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер. Организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями соответствующих мест", — говорится в сообщении.

Кроме этого, на основании предписания главного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой с 27 мая снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

В настоящее время разрешено участие 2 тыс. человек.

Иные ограничения продлеваются по 1 июля, уточнили в городской администрации.

Постановление правительства Санкт-Петербурга № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 13 марта 2020 года регулирует антиковидные ограничения в городе.