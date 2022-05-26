"Заявочная кампания продлится месяц — с 6 июня по 7 июля. Максимальный размер гранта — 10 млн руб. Сумма будет зависеть от количества участников конкретного мероприятия. Оно должно длиться не менее двух дней и включать экскурсионную программу", — сказала заммэра.

Уточняется, что для выдачи гранта необходимо, чтобы в мероприятии участвовали не менее 100 человек, а минимум 20% из них были размещены в столичных гостиницах. Грант будет выделяться после предоставления отчетных документов.

На поддержку могут претендовать предприниматели и юридические лица, которые проводят конференции, конгрессы, форумы и корпоративно-деловые встречи, а также организаторы научных, спортивных, культурных и патриотических мероприятий для молодежи.