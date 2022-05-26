"С "РЖД" мы в стадии контрактования двух "Метеоров", они заявку подали, сейчас контракт подписывается", — сказал Анцев, уточнив, что контракты планируются с использованием лизинговой схемы при участии "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК).

Он напомнил, что "Метеор 120Р" относится к классу судов "река-озеро", и отметил, что новая версия корабля отличается прочностью корпуса и остекления: "Мы перешли на совершенно другие стекла. Бывало старые "Метеоры" попадали в штормы (на Ладоге, Онеге) и возвращались без остекления. Сегодня же это мощнейшие силикатные стекла, которые выдержат и защитят пассажиров в любой шторм".

По информации Анцева, сейчас ЦКБ Алексеева ведет доработку другого своего скоростного судна — "Валдай" — для перевода его из речного класса в класс "река-озеро". "Нас попросили судоэксплуатанты сделать доработки и перевести его в озерный класс", — пояснил он.

Как сообщалось, в прошлом году РЖД открыли новое интермодальное направление: "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" дополнила железнодорожный маршрут из Москвы, Петрозаводска и Петербурга в Сортавалу перевозками на "Метеорах" до Валаама. За 2,5 месяца — с середины июня до конца лета — этими маршрутами воспользовалась 21 тыс. пассажиров.

ЦКБ им. Алексеева в Нижегородской области рассчитана на производство 4-5 судов "Метеор" и до 7 судов "Валдай" в год. Верфь уже построила первые два "Метеора" для эксплуатации в ХМАО. Сейчас строится еще три таких судна.

СПК "Метеор 120Р" предназначено для скоростной перевозки до 120 пассажиров, автономность плавания — 8 часов, дальность хода — 600 км. Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.

ЦКБ специализируется на проектировании скоростных судов и аппаратов, в том числе судов на подводных крыльях и динамической воздушной подушке, экранопланов и судов с воздушной каверной.