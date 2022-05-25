"С 1 июня рейсы на Архангельск будут выполняться ежедневно, при этом напомню, что увеличена квота на субсидируемые билеты для льготных категорий граждан с 10 до 15 на каждый рейс этого направления. Также расширен список категорий граждан, которые могут приобрести льготные билеты до Архангельска", — приводятся в сообщении слова главы департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Павла Масюкова.

Кроме того, отметил чиновник, также объявлены торги на выполнение субсидируемых рейсов по направлениям Нарьян-Мар — Санкт-Петербург — Нарьян-Мар и Нарьян-Мар — Москва — Нарьян-Мар. По условиям контракта, для жителей региона будут открыты по два дополнительных рейса в неделю в Санкт-Петербург и обратно со 2 июня по 31 августа и по одному рейсу в неделю в Москву и обратно с 11 июня по 13 августа.

Норма бесплатного провоза багажа на одного пассажира должна составлять не менее 20 кг, добавили в пресс-службе.