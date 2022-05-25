"Если совсем откровенно, то мы не планировали субсидировать авиабилеты на блоках мест на регулярных рейсах в Махачкалу. У меня есть такой запрос и от "Пегас Туристик", и от Anex Тour. Давайте его проработаем", — сказала журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, отвечая на вопрос о возможности такой поддержки на встрече с турбизнесом Дагестана.

Она отметила, что изначально чартерная программа задумывалась в ее классическом понимании: туроператор фрахтует целый самолет и Ростуризм субсидирует половину стоимости для того, чтобы снять риски, сделать экономику проще и дешевле авиабилеты.

"В тот момент мы блоки мест не рассматривали. Мне нужно посовещаться на эту тему с профильным замом, с юристами. Если такая просьба звучит не первый раз, значит нужно поработать над этим", — сказала Догузова.

Она также подчеркнула, что задача чартеров – не увеличение туристического потока, а формирование устойчивого спроса, повышение качества турпродукта, удержание цен на определенном уровне, например, не давать авиаперевозчикам сильно резко завышать цены по тем или иным направлениям, повышение инвестиционной привлекательности, расширение сезонности.

"Туроператоры пока неохотно запускают чартеры в низкий сезон, потому что это отдельная специальная история, которая требует определенного риска со стороны бизнеса. Но за счет субсидии в 50% за фрахт самолета туроператоры начали идти в эту историю, и Дагестан стал первым регионом на Кавказе, куда полетели туристические чартеры", — пояснила Догузова.

Она напомнила, что стоимость турпакета с перелетом была в 1,5-2 раза ниже рыночной стоимости, и самолеты летели с полной загрузкой. Кроме того, запуск чартеров повышает инвестиционную привлекательность региона.

"Мы общались с инвесторами, и когда они видят рекламу, устойчивый турпоток, то это создает новые возможности для инвестирования. Что важно инвестору: спрос и дешевые кредиты, налоги. Это самое главное, что нужно инвестору, чтобы вкладываться в строительство или реконструкцию отелей", — заключила Догузова.

В среду в Махачкале состоялось подписание трехсторонних соглашений между Ростуризмом, главой Дагестана и туроператорами "Интурист" и FUN&SUN, организующими чартерные рейсы в республику.