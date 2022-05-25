"По результатам отлетавшей программы я хочу сказать, что ни одного инцидента, который мало-мальски мог бы быть воспринят как негативный, за месяц полетов у нас не было", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о безопасности туризма в Дагестане.

В мае 2022 года туроператор "Интурист" впервые запустил чартерную программу из Москвы в Дагестан. Рейсы выполняются раз в неделю авиакомпанией Red Wings. По словам генерального директора компании Виктора Тополкараева, загрузка каждого рейса достигает 95%. Стоимость туров на чартерах начинается от 25 тыс. рублей с человека. После окончания программы туроператор планирует отправлять туристов в Дагестан регулярными рейсами из всех городов, откуда они выполняются.