"Вы знаете прекрасно, насколько сегодня востребованы туристические объекты, маршруты Дагестана, в общем-то, это было заметно и в прошлом году, а в этом году привлекательность Дагестана стала еще больше. Подписанное сегодня соглашение прежде всего направлено на то, что мы получаем возможность использовать чартерные туры, которые включают не только перевозку туристов, но и организацию экскурсионных поездок, перевозок по Дагестану, размещение людей в Дагестане и, соответственно, оказание других видов услуг в туристической сфере всем, кто этими турами может воспользоваться", — сказал он на пресс-конференции по итогам церемонии подписания трехсторонних соглашений с Ростуризмом и туроператорами "Интурист" и FUN&SUN.

"Особенно важно то, что именно эти чартерные туры становятся востребованы среди людей со средним достатком, то есть тех людей, которые на сегодняшний день предпочитают бюджетный отдых, у которых не всегда может появиться возможность перелететь регулярными рейсами в виду их стоимости. Здесь мы еще более широко открываем доступ в Дагестан для тех категорий граждан, которые до этого подобной возможности не имели. И, конечно, это увеличивает, как принято говорить, туристический поток. Это увеличивает возможность нам показать преимущества республики и сделать ее более привлекательной", — добавил Меликов.

Генеральный директор "Интуриста" Виктор Тополкараев, в свою очередь, подчеркнул, что чартеры позволяют сделать направление более доступным для молодых туристов.

"За счет чартеров мы даем возможность путешествовать молодежи. Старшее поколение много видело, а молодежь за счет дорогих цен на авиабилеты часто хотят, но не могут. За счет чартеров им дали такую возможность", — отметил он.

В мае 2022 года туроператор "Интурист" впервые запустил чартерную программу из Москвы в Дагестан. Рейсы выполняются раз в неделю авиакомпанией Red Wings. По словам генерального директора компании Виктора Тополкараева, загрузка каждого рейса достигает 95%. Стоимость туров на чартерах начинается от 25 тыс. рублей с человека. После окончания программы туроператор планирует отправлять туристов в Дагестан регулярными рейсами из всех городов, откуда они выполняются.

Чартерная программа туроператора FUN&SUN на Северный Кавказ стартует 10 июня, рейсы будут выполняться из Москвы в Грозный, откуда туристы отправятся в туры по Чечне, Дагестану, Северной Осетии. Рейсы планируются два раза в неделю по вторникам и пятницам. Со 2 июля до сентября перелеты будут выполняться в Махачкалу еженедельно по субботам. Стоимость туров начинается от 30 тыс. рублей с человека.

Обе программы выполняются при поддержке Ростуризма, который субсидирует 50% стоимости фрахта самолетов.