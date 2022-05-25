"Мы уже все к этому готовы. И в этом году мы начнем строительство для Нижнего Новгорода "Метеора". Я думаю что, с учетом того, что ЦКБ Алексеева имеет возможности опережающих запусков, мы это делаем, поэтому мы в ближайшее время дальше двигаться, и к следующей навигации, я надеюсь, в Нижнем Новгороде появится первый "Метеор". Даже не надеюсь — я уверен", — сказал он после церемонии спуска на воду СПК "Метеор" для АО "Северречфлот", состоявшейся в среду.

Говоря об отличиях нового судна от его предшественника, строившегося в советские годы, Анцев отметил, что во многом изменился конструктив, но при этом максимально сохранены экстерьер и интерьер корабля.

"У него (судна — ИФ) поменялось все внутреннее убранство с точки зрения инженерии. У него появилась интеллектуальная система, которая управляет всем пароходом: и силовыми установками, и климат-контролем, и медийным пространством. У него поменялось все, что касается прочности корпуса. Мы перешли на совершенно другие стекла. Сегодня это мощнейшие силикатные стекла, которые выдержат и защитят пассажиров в любой шторм", — пояснил Анцев.

Он также отметил, что судно имеет мультимедийную поддержку на борту — это система доведения информации, интернет.

"Поэтому корабль современен, соответствует 21 веку, но при этом мы поставили перед собой задачу сохранить экстерьер и интерьер этого "Метеора", чтобы была преемственность поколений, технически чтобы он был похож и был хорошим комплиментом старому "Метеору", — отметил Анцев.

Как сообщалось, ЦКБ им. Алексеева в среду спустило на воду второй по и заложило пятый по счету СПК "Метеор" на своей верфи в Чкаловске Нижегородской области. Первые два судна предназначены для эксплуатации в ХМАО, одно из них уже работает на маршруте. Эксплуатанты еще трех судов пока не названы, контракт на их строительство в феврале заключила с ЦКБ "Государственная транспортная лизинговая компания".

СПК "Метеор 120Р" предназначено для скоростной перевозки до 120 пассажиров, автономность плавания судна составит 8 часов, дальность хода — 600 км. Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.

ЦКБ специализируется на проектировании скоростных судов и аппаратов, в том числе судов на подводных крыльях и динамической воздушной подушке, экранопланов и судов с воздушной каверной.