Глава Дагестана Сергей Меликов на церемонии подписания соглашений напомнил, что оба туроператора летом 2022 года организуют чартерные программы в республику.

"Мы наблюдаем высокий интерес к республике со стороны туристов и федеральных туроператоров. Программа чартерных перевозок позволит сделать отдых в нашей республике более доступным и дешевым. Уверен, что заключение соглашений о сотрудничестве сыграет большую роль для привлечения дополнительных туристических потоков, улучшит социально-экономическое положение Дагестана и дагестанцев и создаст более комфортные условия для всех граждан нашей страны", — сказал он.

Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что Дагестан бьет все рекорды по популярности, это направление приобрело федеральный масштаб.

"Здесь у нас ключевая задача — создать условия комфортные, безопасные, доступные для граждан страны, чтобы они с удовольствием приезжали и хотели возвращаться. И вторая задача — очень экономическая. Туризм — стратегическая отрасль для очень многих регионов и Кавказа в частности. Развивая туризм, можно создавать тысячи рабочих мест и генерить большие социально-экономические эффекты на территориях и приносить пользу населению", — сказала она.

Догузова подчеркнула, что в Дагестане наиболее популярны культурно-познавательный отдых на природе, так как в республике проживают десятки народов со своей историей и культурой, и пляжный отдых на побережье Каспийского моря. По ее словам, теплое море и песчаные пляжи хорошо подходят для семейного отдыха, но вся инфраструктура курортов на лето уже забронирована.

"С пониманием этих двух фокусов мы наметили два направления работы — развитие инфраструктуры и формирование устойчивого спроса и качественных туристических продуктов. По первому направлению нам нужно сфокусироваться на создании новых отелей разного формата — больших современных, модульных, кемпингов и автокемпингов. И здесь мы готовы помогать республике, поддерживать дешевыми длинными кредитами. Готовы на принципах софинансирования создавать кемпинги, автокемпинги. Также мы обсуждали развитие центра Дербента", — добавила глава Ростуризма.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Она подчеркнула, что в этом году будет проведен конкурс на туристическое обустройство центра города всей необходимой инфраструктурой, начиная от навигации, вывесок, санитарных зон.

"Второе направление касается формирования устойчивого спроса и повышения качества туристических продуктов. Мы впервые запустили вместе с туроператором "Интурист" чартерную программу в Дагестан. Она с успехом и полной загрузкой отлетала весь май. Теперь ее продолжает туроператор FUN&SUN. На протяжении всего лета у нас будут доступные чартеры в Дагестан, и туристы смогут легко отправиться в республику. Чартеры двусторонние — из Москвы можно прилететь в Дагестан, а жители республики смогут отправиться в туры в Москву. Это дает устойчивый спрос, формирует понимание потребности в инфраструктуре. Федеральный туроператор задает новый стандарт качества и устойчивый турпоток, формирует инвестиционную привлекательность региона", — сказала Догузова.

Генеральный директор "Интуриста" Виктор Тополкараев отметил, что чартеры в рамках программы туроператора летали весь май с загрузкой больше 95% на каждом рейсе. По его словам, опросы побывавших в Дагестане туристов показали, что "они в восторге".

"Средние цены мы поставили такие, что это были уникальные цены. Туры с перелетом, проживанием, тремя экскурсиями начинались от 25 тыс. Раньше только билет стоил 20 тыс. рублей. Наиболее популярны были туры "Дагестан Лайт" с проживанием и тремя экскурсиями и комбинированные туры Дагестан-Осетия", — сказал он.

Тополкараев подчеркнул, что туроператор не прекратит работу в Дагестане после завершения чартерной программы. "Мы продолжим продавать туры на регулярных рейсах, в продаже стоят туры в Дагестан из всех городов России, откуда летает регулярка", — сказал он.

По словам главы "Интуриста", по мере восстановления въездного туризма туроператор планирует предлагать туристический продукт республики иностранным туристам.

Генеральный директор FUN&SUN Тарас Демура подчеркнул, что туроператор, заходя в регион, обязательно привлекает к сотрудничеству местный бизнес.

"Часто я слышал опасения, что заходит федеральный туроператор, а как же, мол, местный бизнес. Мы всегда вовлекаем местный бизнес в сотрудничество, даем работу, заключаем партнерские соглашения. И обычно после нашего прихода в регион индустрия начинает развиваться, местный бизнес закупает транспортные средства, плавучие средства. Они могут рассчитывать на некий турпоток, и это создает прогнозируемую программу сотрудничества. Дагестан пока еще не открыт для России, есть хороший задел, но при этом его потенциал огромен не только для россиян, но и для иностранных туристов из дружественных стран", — сказал он.

По словам Демуры, задача туроператора не только в том, чтобы привлекать туристов, но и инвесторов. "Синергия федеральной власти, региональной и бизнеса всегда дает очень быстрый эффект", — подчеркнул он.

Чартерная программа туроператора FUN&SUN на Северный Кавказ стартует 10 июня, рейсы будут выполняться из Москвы в Грозный, откуда туристы отправятся в туры по Чечне, Дагестану, Северной Осетии. Рейсы планируются два раза в неделю по вторникам и пятницам. Со 2 июля до сентября перелеты будут выполняться в Махачкалу еженедельно по субботам. Стоимость туров начинается от 30 тыс. рублей с человека.