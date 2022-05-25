"Туристическая инфраструктура будет на пределе возможностей принимать туристов, и мы ожидаем плюс 30% к туристическому потоку прошлого года. И очередной рекорд, я думаю, здесь будет: более 1,5 млн туристов, мы ожидаем, посетят Дагестан в этом году", — сказала она на пресс-конференции по итогам подписания трехсторонних соглашений о сотрудничестве с главой Дагестана Сергеем Меликовым и руководителями туроператорских компаний "Интурист" и FUN&SUN.

Догузова подчеркнула, что нехватка качественной инфраструктуры — одна из главных проблем туризма Дагестана. Не хватает и крупных гостиничных комплексов на побережье, и небольших отелей и кемпингов. Она напомнила, что в рамках программы строительства быстровозводимых отелей Ростуризм выделяет 150 млн рублей на финансирование 500 новых номеров, которые будут созданы уже в этом году. Кроме того, готовится заявка на туристическое обустройство центра Дербента. 250 млн рублей можно будет получить на такое обустройство.

"Очень не хватает на побережье качественных современных гостиниц, которые готовы оказывать услуги на самом высоком уровне. Я сегодня смотрела два проекта, которые активно сейчас развиваются и готовят подать заявки на получение льготных кредитов под 5%. Конечно, для бизнеса это создает новые условия. Это санаторий "Каспий" и отель "Кислород", современный проект тоже на берегу Каспия", — рассказала она.

По данным Минтуризма республики, в 2021 году Дагестан посетили более миллиона туристов, рост турпотока составил 30%.

Чартерная программа туроператора FUN&SUN на Северный Кавказ стартует 10 июня, рейсы будут выполняться из Москвы в Грозный, откуда туристы отправятся в туры по Чечне, Дагестану, Северной Осетии. Рейсы планируются два раза в неделю по вторникам и пятницам. Со 2 июля до сентября перелеты будут выполняться в Махачкалу еженедельно по субботам. Стоимость туров начинается от 30 тыс. рублей с человека.