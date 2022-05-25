"Конечно, мы размышляем о серии судов по мере развития нашей маршрутной сети, увеличения спроса. Мы понимаем, что наступит момент, когда даже самого большого на сегодняшний момент флота — туристского флота, экскурсионного флота Санкт-Петербурга нам может не хватить для появления новых маршрутов, для предоставления новых программ, новых достопримечательностей, которые в нашем городе появляются на туристской карте. Связать их можно только по воде, связать их могут только "Метеоры", поэтому мы думаем и обсуждаем возможную серию новых судов с судоходными компаниями, здесь и сейчас в том числе", — сказал он после церемонии спуска на воду СПК "Метеор" производства нижегородского ЦКБ им. Р.Е.Алексеева в Чкаловске (Нижегородская область) в среду.

Он отметил, что Петербург как столица водного туризма исторически был главным эксплуатантом "старых" "Метеоров", а сейчас в регионе активно развивается маршрутная туристическая сеть.

"Сейчас классический Санкт-Петербург и новая туристская география города связываются новыми водными маршрутами, восстанавливаются, если говорить в исторической перспективе, или появляются маршруты в Петергоф, Кронштадт. Вместе с Ленинградской областью — в Шлиссельбург- крепость Орешек, к музею обороны и блокады Ленинграда. Эти новые маршруты хорошо востребованы гостями города, очень популярны у жителей Санкт-Петербурга. Появляются новые точки на туристской карте. Например, проект "Остров фортов" в Кронштадте, который можно связать с классическим большим Санкт-Петербургом только на "Метеорах", только водными маршрутами. Поэтому мы в процессе, и наши судоходные компании", — сказал Корнеев.

По его словам, имеют развитие и планы по организации мультимодальных туристических маршрутов по примеру действующего маршрута на Валаам (электропоезд плюс "Метеор"). В качестве нового планируемого направления Корнеев назвал пригороды Санкт-Петербурга.

"Мы в широком смысле говорим про Северо-Запад, потому что все маршруты "Серебряного ожерелья" в России идут с нами через Санкт-Петербург. Это комплексное, уникальное предложение Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Псковской, Новгородской, республики Карелия. Наши петербургские судоходные компании вместе с ОАО "РЖД" мультимодальные перевозки запускали", — напомнил он.

ЦКБ им. Алексеева в среду спустило на воду второй и заложило пятый по счету СПК "Метеор" на своей верфи в Чкаловске Нижегородской области. Первые два судна предназначены для эксплуатации в ХМАО, одно из них уже работает на маршруте. Эксплуатанты еще трех судов пока не названы, контракт на их строительство в феврале заключила с ЦКБ "Государственная транспортная лизинговая компания".

СПК "Метеор 120Р" предназначено для скоростной перевозки до 120 пассажиров, автономность плавания судна составит 8 часов, дальность хода — 600 км. Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.

ЦКБ специализируется на проектировании скоростных судов и аппаратов, в том числе судов на подводных крыльях и динамической воздушной подушке, экранопланов и судов с воздушной каверной.