В сквере запланирована установка памятника Фету. Также там появится музей, прогулочная и торговая зоны, детские площадки и обустроенная парковка.

Согласно проекту, сквер будет оформлен инсталляцией с портретом поэта, арт-объектами, элементами освещения и ландшафтной архитектуры.

Срок окончания работ — 5 сентября 2022 года.

Город Мценск с проектом "Фетовский сквер" в 2021 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений по созданию комфортной городской среды. Стоимость работ составит более 67 млн рублей федеральных средств.

Мценск развивает бренд "Литературного края". По данным на сайте города, более 20 поэтов и писателей, Фет, Тургенев, Лесков, Толстой, Карамзин, Болотов, Лермонтов, Вольнов, Благинин, родились или часто бывали в Мценском крае, описывали в своих произведениях особенности природы Мценска и Мценского уезда.