"В связи со снижением числа зараженных коронавирусом Германия с 1 июня приостанавливает требование с путешественников цифрового ковид-сертификата при въезде до конца августа", — пишет издание.

Как отмечает портал, туристам в этот период не потребуются какие-либо документы, подтверждающие вакцинацию, отрицательный результат тестирования или перенесенный коронавирус.

При этом путешественникам, прибывающим в Германию из стран с распространенными новыми штаммами COVID-19, придется проходить 14-дневный карантин даже если они вакцинированы или имеют справку о перенесенном заболевании.

Между тем, глава Минздрава Германии Карл Лаутербах подчеркнул, что пока в ни одна страна не определена как зона с вариантами вируса.