"На направлении Калининград — Анталья туры предлагают три крупных туристических компании — Pegas Touristik, Coral Travel и Anex Tour. Они работают с авиакомпанией Turkish Airlines, которая начала выполнять полеты в конце апреля. Но тогда чартеры летали с периодичностью два раза в неделю. Сегодня уже пять раз. А с конца мая — ежедневно", — сказал Кожахметов.

По его словам, с учетом сегодняшнего курса рубля предложения отдыха в Турции очень привлекательны и пользуются большой популярностью у жителей региона. О высоком спросе говорят во всех региональных туркомпаниях.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines с 30 апреля начнет выполнять прямые авиарейсы из Калининграда в Анталью на самолетах Boeing 737-800.