Фестиваль пройдет с 30 июня по 3 июля. Председателем жюри будет поэт и бард Александр Городницкий.

Ранее сообщалось, что в 2020 году из-за эпидемиологической обстановки фестиваль прошел в привычные даты, но в онлайн пространстве. В 2021 году было объявлено о традиционном формате фестиваля, но в связи с ухудшением эпидситуации он прошел в формате городских концертов.

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Фестиваль традиционно проводится в первые выходные июля на Мастрюковских озерах под Самарой и является визитной карточкой региона. Число гостей, посещавших фестиваль, превышало в некоторые годы 200 тысяч.