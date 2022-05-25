"Во дворе при открытии выставки вы будете, наверное, впечатлены выстрелами из тяжелых осадных петровских орудий. Это орудия, отлитые ещё Чоховым (литейщик, создал Царь-пушку, установленную в московском Кремле) в XVI веке, но именно Пётр доставил их под Нарву. И во время осады Нарвы эти пушки стреляли. И потом Петр I выкупал их из шведского плена. И завтра будет сделан такой памятный выстрел в честь императора Петра Великого", — рассказал Ефимов на выездной пресс-конференции в музее, организованной "Интерфаксом", в среду.

Выставка "Петр Великий и русская армия" открывается в четверг.

Директор музея Валерий Крылов сообщил, что имитационная стрельба начнется сразу после полуденного выстрела из соседней Петропавловской крепости.

"Мы решили по ботику (Петра I — ИФ) стрелять из пушек петровского периода, и завтра мы пытаемся, так сказать, после полуденного выстрела проимитировать стрельбу того периода", — сказал Крылов.

Он сообщил, что в открывающейся экспозиции 350 предметов, из которых 20 — это личные вещи Петра I.

Выставка охватывает историю русской армии в петровскую эпоху — от "потешных" военных забав царевича Петра и до окончания Персидского похода (1722-1723 годы). Самый большой раздел выставки посвящен событиям Северной войны (1700-1721 годы), говорится на сайте музея.

На выставке будут представлены документы Артиллерийского ведомства из научного архива музея — письма главнейших военачальников, приказы, ведомости, реляции, чертежи орудий, патенты на чины. Экспозиция будет дополнена гравюрами и медалями конца XVII — начала XVIII веков, масштабными батальными полотнами, отметили в музее.

Экспозиция приурочена к 350-летней годовщине со дня рождения Петра I, которая будет отмечаться 9 июня. Выставка будет работать год.