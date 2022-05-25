"В настоящее время ведется работа по созданию отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок, в составе которой также будет создана единая система взаиморасчетов на воздушном транспорте на территории РФ. Одной из целей проекта является создание финансового резерва для обеспечения гарантий выполнения обязательств авиакомпаний перед пассажирами и защиты пассажиров в случае банкротства авиаперевозчиков", — следует из письма вице-президента ТКП Алексея Шубенкова к министерству, копия которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

Как отмечается в письме, достижение целей проекта планируется обеспечить без привлечения бюджетного финансирования, в связи с чем "представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов, который не приведет к увеличению их стоимости, а будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ".

Автор письма просит руководство Минтранса "обеспечить создание необходимой правовой базы, в частности расширения перечня лиц, имеющих право на ввод данного сбора".

При этом в документе не отмечается, какой именно размер сбора планируется взимать.

Ранее представители авиаотрасли рассказали газете "Известия", что речь идет о 70-250 рублей с одного перелета. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги.

В настоящее время в стоимость авиабилета входят аэропортовый, топливный, сервисный сборы, плата за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэропортах, предоставление навигационных услуг и т.д.