"Ожидается, что участие в фестивале примут 200 человек из различных регионов России. Также организаторы ждут более 100 тыс. зрителей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в республике в юбилейном году планируют провести чемпионат России по маунтинбайку и гастрономический фестиваль "Праздник айрана", который состоится на территории туркомплекса "Медовые водопады".

Сроки проведения мероприятий не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Карачаево-Черкесской Республики. Мероприятия, посвященные юбилейной дате, проходят в течение всего года.