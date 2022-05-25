Об этом проинформировал полномочный посол Мьянмы в РФ Лвин У на встрече с главой Росавиации Александром Нерадько, сообщили в пресс-службе ведомства. Ожидается, что до конца этого года MAI приступит к грузовым рейсам, в следующем — к пассажирским.

"Руководитель Росавиации выразил готовность со стороны российских авиационных властей оказать содействие для скорейшего начала прямых авиаперевозок между двумя странами. Авиакомпаниям России будет предложено рассмотреть данный рынок авиаперевозок", — сообщило ведомство.

Нерадько также предложил рассмотреть возможность начала полетов MAI на Дальний Восток, во Владивосток и Хабаровск.

По данным сайта MAI, компания основана в 1993 году. Выполняет рейсы в основном в Юго-Восточной Азии. Парк перевозчика состоит из среднемагистральных лайнеров Airbus A319 и A320, а также региональных Embraer 190.