В расписание возвращаются поезда Бишкек — Самара с отправлением дважды в неделю в обе стороны (с 8 июня), Бишкек — Новосибирск (с 9 июня) отправлением раз в 8 дней, а также беспересадочная группа вагонов Бишкек — Казань в составе поезда Алма-Ата/Бишкек — Казань, которая будет курсировать раз в неделю.

Продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время.

Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан РФ и Киргизии при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется, добавляют РЖД.