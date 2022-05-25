"В летний период на территории региона планируется работа 686 объектов отдыха детей и их оздоровления. На организацию кампании региональным бюджетом предусмотрено 616,4 млн рублей, местными бюджетами — 13,8 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 3,6 тыс. родителей уже приобрели путевки в детские лагеря с кешбэком.

Помимо этого, 5,4 тыс. школьников смогут воспользоваться льготными сертификатами на путевку на общую сумму более 96 млн рублей.

Еще 1 тыс. 225 человек отправятся на отдых по санаторно-курортным путевкам "Мать и дитя". Дети с проблемами по здоровью отдохнут в здравницах Кавказских Минеральных Вод, Нальчика, Черноморского побережья и в санатории "Качалинском" в Волгоградской области.

"Кроме того, этим летом в загородных лагерях региона отдохнут 700 детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики", — добавил сотрудник комитета.

Также волгоградцев ждут международные и всероссийские детские центры — "Артек", "Орленок", "Смена" — в них в течение года побывают 455 юных жителей региона.