"На сегодняшний день в Ростовской области 14 лицензированных производителей винодельческой продукции. Во время винного пикника желающие смогут ознакомиться с продукцией донских производителей, а также продукцией ряда крестьянско-фермерских хозяйств", — говорится в сообщении.

Кроме дегустации, гости смогут послушать живую музыку и пообщаться с представителями производителей вин.

Мероприятие пройдет 26 мая в Ростове-на-Дону, посетить его смогут все желающие.

В министерстве добавили, что в тот же день в селе Чалтырь запланирован II Гастрономический конкурс-фестиваль "Дон-Шашлык 2022".

В рамках фестиваля состоится конкурс на звание лучшего шашлычника среди региональных предприятий общепита. Кроме того, на фестивальной площадке представят уголок с армянской выпечкой и другими национальными кухнями.