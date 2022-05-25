Депутаты внесли изменения в закон "Об административных правонарушениях на территории Саратовской области".

Теперь купание в фонтане, приравненное к нарушению общественного порядка, будет наказываться предупреждением или штрафом от 500 до 1 тыс. рублей.

За нарушение порядка размещения сезонных аттракционов и пунктов проката спортинвентаря граждане заплатят штраф в 1 тыс. рублей, должностные лица — 20 тыс., юрлица — 100 тыс. рублей.

При повторном нарушении в течение года штрафы для нарушителей возрастут до 5 тыс, 50 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.