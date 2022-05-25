Согласно результатам исследования, в странах дальнего зарубежья собираются отдохнуть 7% респондентов, 3% сограждан планируют провести летний отпуск в постсоветских странах.

Отдыхать летом дома в этом году будут 52% респондентов, за городом, на даче или садовом участке — 39%. Поездку в другой город или село России намерены совершить 14%.

Не определились со своими планами на лето, по данным исследования, 41% россиян.

"Наиболее привлекательными направлениями внутреннего туризма в этом году стали Москва и Санкт-Петербург/Ленинградская область (10% и 15% соответственно). На Черноморское побережье Кавказа планируют поехать 12%, в Крым — 9%", — сообщает ВЦИОМ.

Наибольший интерес к внутреннему туризму демонстрируют молодые люди 18-34 лет (18-24 лет — 59%, 25-34 лет — 60%) и жители Москвы и Петербурга (71%).

В среднем один россиянин на отдых этим летом готов потратить около 45 тыс. рублей. В 2021 году россияне в среднем готовы были заплатить за отпуск чуть более 40 тыс. рублей.

При этом только 37% россиян планируют взять отпуск этим летом. Для 16% респондентов оптимальная продолжительность летнего отпуска составляет две недели, для каждого десятого — месяц. Отпуск длиной в неделю предпочитают 6% россиян, больше месяца — 5%.

Также сообщается, что в 41% случае решение летом 2022 года остаться дома стало отсутствие денег. В 15% случаях от туристических поездок граждане отказываются из-за работы и отсутствия отпуска, в 8% — по состоянию здоровья.

Доля тех, кто целенаправленно откладывает на отдых, сравнялась с долей россиян, оплачивающих его из текущих доходов (37% и 36% соответственно). В прошлые годы россияне полагались преимущественно на сбережения.

Опрос также показал, что 79% россиян в той или иной степени знают о программе туристического кешбэка.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 7-8 мая 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.