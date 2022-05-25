Сейчас в программе пока шесть туров, первый начнется 4 июня", — сказала Казарина на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

В рамках первого тура, названного "Гора разбойников и поиск сокровищ", молодежи предлагают посетить Карелию: Гору разбойников; гранатовый карьер в поселке Кителя — заброшенной деревне, где находится единственное в России месторождение ювелирного альмандина; гранитный каньон Импилахти (с железной дорогой, пробитой в скале) и Девичий залив (Импилахти). Тур рассчитан на один день.

Следующая программа — "Скалы и водопады" — стартует 11 июня. Это также однодневная поездка в Карелию, в рамках которой можно будет увидеть водопады Ляскеля, Койриноя, Белые мосты (Юканкоски), Мюллюкюля.

Также разработаны однодневные туры "Вечная сила Карелии" (с посещением Протосаамского лабиринта, сейдов (камни-мегалиты) у поселка Куркийоки, острова Койонсаари в Карелии), "Лоцманское селение, бухта Батарейная и и Горовалдайское озеро" (Ломоносовский район Ленинградской области), "Трилобиты и повесть временных лет" (с посещением Старой Ладоги в Ленинградской области, курганов на берегу реки Волхов и прогулкой вдоль этой реки, где обнажаются породы с окаменелой фауной) и "Долгая дорога к Победе. Кировский район" (с посещением мемориалов "Ивановский Пятачок", "Невский Пятачок", "Синявинские высоты" и других памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной). Даты запуска этих программ пока не объявлены.

По словам Казариной, сопровождать каждую поездку будут экскурсоводы и сотрудники безопасности.

Туры автобусные и рассчитаны на группы до 50 человек. Даты можно узнать на сайте проекта #мывтуризме; там же можно записаться либо купить билеты, стоимость которых сейчас составляет 1,3 тыс. рублей.

Начальник отдел поддержки и развития некоммерческих организаций комитета по молодежной политике северной столицы Ольга Максимова сообщила, что программы ориентированы на аудиторию от 14 до 35 лет.

Она уточнила, что реализовывать проект начали весной 2021 года, и он показал интерес потребителей. Так, за прошлый год в путешествие отправились более 1,2 тыс. молодых петербуржцев. "Самым востребованным направлением была Карелия. Многие для себя впервые ее открыли. Вторым направлением, которое было не менее популярно, стал Выборг", — отметила чиновница.

В дальнейшем, по словам генерального директора Международной профессиональной академии туризма (МПАТ) Алены Еновой, планируется реализация не только полюбившихся молодым людям туров, но и расширение программы. Есть перспектива создания образовательных туров.

Эксперт индустрии гостеприимства Евгений Панкевич считает бренд #мывтуризме четко отстроенным и мотивированным. "Два важных критерия: доступность и интересность (креативная подача). Если это будет соблюдено, проект будет ждать несомненный успех", — полагает он.

Проект реализуется при поддержке комитета по молодежной политики Петербурга, фонда "Мирные люди" и МПАТ.