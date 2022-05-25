"Мы переживали достаточно худшие варианты, отрасль умудрялись удерживать в тот период, когда у нас было и 4 млн отдыхающих. В этом году, как я понимаю, в районе 6 млн у нас будет железно (на 37% меньше прошлогоднего). Больше удастся, значит, удастся. А этого достаточно, для нынешней ситуации, это будет неплохой результат", — сказал Константинов журналистам в среду.

При этом он заверил, что после начала спецоперации в Крыму "удалось удержать безопасность на высоком уровне".

"Я уверен, что курортный сезон в Крыму состоится. Предприниматели получат прибыли, но, возможно, не те, что были раньше", — подчеркнул спикер.

Турпоток в 2021 году стал рекордным для Крыма. Впервые за постсоветский период регион принял 9,5 млн гостей, что на 20% больше показателя 2020 года.

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму действует режим повышенной готовности. В пяти муниципалитетах на севере полуострова введен высокий, "желтый", уровень террористической опасности. Остановлена работа аэропорта Симферополя, который в предыдущие годы обеспечивал 30% турпотока.