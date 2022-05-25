"Сейчас мы ставим задачу привлечь туристов, которые делали хотя бы одну ночевку на территории Ленинградской области. И здесь у нас очень хорошие перспективы. Они связаны, прежде всего, с субсидированием и региональной поддержкой в строительстве кемпингов, отелей, туристических баз, благодаря чему по итогам прошлого года был отмечен рост числа таких туристов на 28%. В этом году мы тоже рассчитываем, что поток туристов, которые будут останавливаться с проживанием в Ленинградской области, вырастет на 25%", — приводятся в сообщении слова Дрозденко.

По данным пресс-службы, самыми популярными направлениями в регионе являются Карельский перешеек, города Выборг, Приозерск, Гатчина, Новая и Старая Ладоги.

Среди национальных туристических маршрутов лидерами стали "Государева дорога" и "Истории и тайны Средневекового Выборга".

В регионе действуют 935 коллективных средств размещения — гостиниц, отелей, хостелов, гостевых домов, санаторно-курортных организаций, домов и баз отдыха, кемпингов, туристских баз.

Как сообщалось, в 2021 году Ленобласть посетили 4 млн 800 тысяч туристов и экскурсантов. Из них 3 млн 200 тысяч экскурсантов, и 1 млн 600 тысяч туристов, которые остановились в гостиницах либо приобретали путевки.