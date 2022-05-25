Законопроект предполагает создание в России единой информационной системы "Электронная путевка", в которую туроператоры и турагентства должны вводить информацию о каждом приобретенном туре по России и за рубеж.

Как следует из текста законопроекта, туроператор передает в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, и иные сведения, подлежащие представлению в систему, по окончании каждого календарного месяца не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, в порядке, установленном правительством РФ. Законопроект устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему "Электронная путевка". Применение норм об исключении туроператоров и турагентов из соответствующих реестров будет применяться с 1 марта 2023 года для зарубежного туризма и с 1 сентября 2023 года, для внутреннего и въездного туризма. Создание и эксплуатация системы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой более двух лет назад, 12 мая 2020 года. Во втором и третьем чтениях законопроект одобрен 19 мая 2022 года.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сообщил, что документ был разработан в целях защиты прав туристов и обеспечения эффективного функционирования механизмов ответственности туроператоров. Депутат также рассказал, что поступившие поправки существенно усовершенствовали законопроект, так как содержат определение самого понятия электронной путевки и единой информационной системы "Электронная путевка".

"Более широко по сравнению с текстом, принятым в первом чтении, расписаны случаи наступления ответственности туроператоров и турагентств за недобросовестное поведение в части взаимодействия с информационной системой. При этом исключение туроператора и турагентства из соответствующего реестра в соответствии с поправками наступает только в случае, если он нарушает предлагаемую норму три раза подряд в течение трех последующих месяцев. Этого на наш взгляд достаточно, чтобы отсеять недобросовестных туроператоров и турагентов от добросовестных участников рынка. Также это позволит не рубить сплеча, если сработает человеческий фактор", — сообщал Тарбаев.