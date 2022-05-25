"Воссозданную икону представят накануне дня рождения Петра 9 июня", — сказал он.

Заместитель генерального директора музея по науке и просветительской работе Жанна Воробьева рассказала, что мерная икона была заказана отцом Петра — царем Алексеем Михайловичем ко дню его крещения.

"Обычно она воссоздавала рост ребенка и ширину плечиков. Она была написана мастерами Оружейной палаты. Икона сопровождала его всю жизнь, находилась в Петропавловском соборе. В 1942 году ее видели в последний раз. Прошло 80 лет, было принято решение воссоздать эту икону. Мы получили благословение настоятеля собора, епархии. Мерная икона в настоящее время воссоздана. Иконописец Александро-Невской лавры закончил свою работу. 8 июня она будет торжественно восстановлена на своем исконном месте", — отметила заместитель директора.

Кириллов добавил, что в течение юбилейного года откроется серия выставок, конференции, концерты и спектакли. 27 мая откроется выставка "Люблю тебя, Петра творение". На ней будут представлены изделия из фарфора, посвященные Петру Великому и Петербургу.

8 июня состоится презентация выставки "Именем Петра", которая расскажет об императоре как о символической фигуре и персонаже культурной мифологии.

Кроме того, 27 мая также откроется традиционная выставка песчаных скульптур, она продлится до конца сентября. Скульптуры будут посвящены победам Петра, полководцам и деятелям науки.

"9 июня, в день рождения Петра, в 12.00 будет осуществлен выстрел в честь Петра Великого. В Петропавловском соборе пройдет возложение цветов. Также пройдет 15-й Конгресс петровских городов. 10 июня начнется фестиваль исторической реконструкции "Град Петров", который продолжится два дня", — сказал директор музея.