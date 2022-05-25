"Что у нас в России? Мы понимаем, что да, конечно, завоз может быть, но на это все мы и выстроены, чтобы завоз не закончился каким-то глобальным распространением. Мы, конечно же, усилили санитарно-карантинный контроль", — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Но мы, вместе с тем, прекрасно понимаем, что 21-дневный инкубационный период далеко не всегда поможет выявить человека больного или тем более в периоде инкубации, или заболевающего при пересечении через границу. Для нас очень важно, чтобы у нас были средства выявления лабораторные", — подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, на сегодняшний день "есть немало случаев заноса оспы обезьян на территорию Европы и США". "Нас сия учесть минула, в связи с тем, что мы не так плотно контактируем с африканским континентом", — отметила Попова.

Она напомнила, что в РФ существует ПЦР-тест, который может выявить оспу. В случае необходимости, он будет применяться.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что вирус оспы обезьян — та же оспа, симптомы которой совпадают и с другими видами заболевания. "Клиника та же самая: лихорадка, признаки вирусной инфекции и самый ярки признак — сыпь, как при ветрянке", — уточнила Попова.

По ее словам, вРоссии в настоящее время нет необходимости проводить вакцинацию, как от натуральной оспы, так и от оспы обезьян, в том числе среди медиков.

"Надо или не надо прививаться сейчас? Не надо. 228 случаев на весь мир с учетом особенностей формирования эпидпроцесса, о котором если я вслух не сказала, то вы всё равно всё понимаете и знаете, — сегодня вовлекать людей, нагружать дополнительно иммунную систему не надо", — сказала Попова.

"От оспы обезьян сейчас оснований прививаться (тоже) нет. Даже врачам", — добавила она.

При этом она сравнила то, что происходит в мире вокруг освещения случаев заболевания, с постковидным синдромом.

"То, что сегодня происходит в информационном поле в мире, я считаю, что это один из элементов постковидного синдрома, когда все люди испуганы чем-то непонятным и новым. Только что были испуганы гепатитом непонятной этимологии у детей, но уже забыли, сразу. Потом были перепуганы нашим постановлением по холере, абсолютно такой регламентный режимный (документ). Уже забыли. И сегодня у нас новый предмет безмерного беспокойства в мире — оспа обезьян", — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о выявлении случаев заражения оспой обезьян. В топ-3 стран, где выявлено заболевание, вошли Португалия, Испания, Великобритания (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции, Израиле и США.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть "определённый пул иммунного населения". Он также отметил, что в России нет "никаких сложностей с постановкой диагноза" и существуют методы лечения. "Самое главное — вовремя обратиться. Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ", — сказал министр.