"В планах на лето охватить всеми формами отдыха и оздоровления свыше 215 тыс. детей, в том числе в стационарных организациях с 2-5 разовым питанием — 78 тыс. 664 ребенка. Малозатратные формы отдыха и занятости организуют для более 136,5 тыс. детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание при проведении оздоровительной кампании будет уделено детям, нуждающимся в защите государства.

"Так, планируется оздоровить около 8 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, более 7 тыс. сирот и оставшихся без попечения родителей, свыше 3 тыс. детей и подростков, состоящих на различных профилактических учетах", — сообщается в пресс-релизе.

На совещании по вопросам готовности к летней оздоровительной кампании губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что первоочередная задача — обеспечить безопасное пребывание детей в лагерях.

"Особое внимание в рамках подготовки необходимо уделить палаточным лагерям и объектам, расположенным вблизи водоемов", — приводит слова Кобзева пресс-служба.

Как отметил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, оздоровительные организации круглогодично охраняются.

В лагерях есть тревожные кнопки экстренного вызова нарядов полиции. На период пребывания детей заключаются договоры с охранными предприятиями.

Также территория каждого лагеря освещается в темное время суток. Все детские оздоровительные учреждения имеют устойчивую телефонную связь.

"Правительством Иркутской области вопрос безопасности пребывания детей в оздоровительных учреждениях поставлен на особый контроль", — подчеркнул Родионов.

Летняя оздоровительная кампания в области стартует 1 июня. К работе должны приступить 734 организации, в которых отдохнут не менее 57,5 тыс. детей. В целом в реестр организаций отдыха включен 791 объект, в том числе 12 лагерей на базе санаториев, 59 загородных, 13 палаточных, 12 труда и отдыха, 695 с дневным пребыванием детей.

В организациях отдыха и оздоровления будут работать более 13 тыс. человек. Обследование работников стационарных лагерей на коронавирусную инфекцию методом ПЦР проведут за счет бюджета региона.