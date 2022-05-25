"Меморандум предполагает эффективное взаимодействие для повышения узнаваемости курортов, популяризации горного туризма в целом, активного отдыха, занятий спортом, здорового образа жизни. Совместная деятельность курортов в этом направлении будет служить цели увеличения туристского потока между Узбекистаном и Россией и дальнейшему развитию дружеских связей между народами двух стран", — сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".

Там также отметили, что администрации узбекистанского и российского курортов будут использовать все доступные механизмы для реализации совместных проектов в области туризма и культурно-оздоровительного отдыха, проведения конференций, семинаров и других мероприятий. При этом планируется оказывать взаимную информационную, образовательную, методическую и консультативную поддержку.

По словам заместителя генерального директора по международным отношениям и туризму "Розы Хутор" Сергея Хворостяного, курортам важно расширять круг гостей, особенно после двухлетней пандемии.

"Подписав меморандум, мы дали старт нашему сотрудничеству и теперь откроем на туристических рынках Узбекистана и России новые направления", — сказал он.

Стороны надеются, что, изучив предпочтения и запросы потенциальных туристов, они смогут разработать стратегию по привлечению граждан Узбекистана, России и представителей других государств на курорты-партнеры.

Как отметил генеральный директор всесезонного горного курорта Amirsoy Саид-Вали Саидходжаев, популяризации узбекистанского и российского курортов будет способствовать разработка и внедрение совместных скидочных программ.

Например, в рамках одной из таких акций туристы, приобретающие недельный ски-пасс на одном из курортов, получают право на бесплатный недельный ски-пасс на курорте-партнере при условии проживания в гостинице, расположенной на этом курорте или в одной из рекомендованных гостиниц.