"Площадь составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты", — говорится в сообщении.

По информации спасателей, людей в помещениях во время начала пожара не было. Пожарным удалось не допустить распространения огня.

Скит Святой Анастасии Узорешительницы находится в горной местности Бахчисарайского района Крыма. Он известен как "бисерный" храм, так как украшен большим количеством мелких блестящих элементов, и популярен у туристов. Большинство его построек встроены в скалы, в основном они выполнены из дерева.

Аналогичный пожар произошел на территории скита в 2018 году. Судя по фотографиям, опубликованным МЧС, в этот раз огонь уничтожил восстановленные за последние годы помещения.