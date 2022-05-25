По предварительной информации, водитель Lada Granta выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближавшимся пассажирским составом Северобайкальск — Имеретинский Курорт.

Отмечается, что машинист поезда экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия пострадавших и схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла, говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 5:34 мск на железнодорожном переезде, расположенном на 326 км ст. Мариновка Волгоградского региона Приволжской железной дороги.