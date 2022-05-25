"Да, мы участвуем в соглашении корпорации "Туризм.РФ". Сегодня они делают мастер-план по двум районам: Ольхонский и Иркутский — вдоль Байкальского тракта, санаторий "Электра", по-моему, "Зеленый мыс", "Тальцы". Мы рассматриваем эти территории. Хороший проект. Они хотят привлечь дополнительно, мы с ними встречались на прошлой неделе, 30 млрд рублей", — сказал Кобзев.

По его словам, перспективными в вопросе развития туризма совместно с корпорацией также рассматриваются Иркутск и Слюдянский район.

Как сообщалось, Иркутская область стала одним из первых регионов России, заключивших соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ" в середине июля 2021 года. Задача — содействие развитию внутреннего и въездного туризма.

"Туризм.РФ" поддержит строительство шести гостиниц в регионе. Общий объем номерного фонда составит 1,125 тыс. номеров, планируемый турпоток этих шести гостиниц — 303 тыс. человек.

Иркутская область входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов. К 2024 году показатель внутреннего туристического потока планируется увеличить до 3 млн человек, что позволит увеличить вклад от туризма в ВРП в два раза (с 0,7% до 1,5%) и создать дополнительно 5 тыс. рабочих мест.

В 2020 году на фоне COVID-19 турпоток в Иркутскую область уменьшился почти вдвое, до 938 тыс. человек.