"Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию", — написал Собянин в своём блоге в среду.

По его словам, органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. Кроме того, правительство столицы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

При этом он подчеркнул, что амнистия не затронет штрафы за несоблюдение режима изоляции во время болезни.

"Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. И понятно почему: если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей", — добавил мэр.

Собянин отметил, что в течение двух лет большинство граждан добросовестно соблюдали вынужденные ограничения, а если случались нарушения, то оплачивали штраф.

"В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей", — уточнил Собянин.

Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обращаться в центры "Мои документы" не позднее 31 декабря с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа.

Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года.