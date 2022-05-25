Как отметили в компании, количество проданных туров с целью посещения крупных мероприятий выросло с конца декабря 2021 до середины мая 2022 года. Самыми популярными направлениями у туристов стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Мальдивы и Турция.



"Ежегодно в октябре-ноябре в Дубае проводятся различные тематические фестивали, гастрономические выставки, музыкальные концерты. Главное событие сезона 2021-2022 – открытие международной выставки Expo-2020 значительно увеличило продажи туров россиянам. Кроме того, высокий интерес к событийному туризму наблюдается и у деловых россиян. Рост спроса на событийные и шопинг-туры ожидается и летом-осенью", — рассказали в Space Travel.

По мнению генерального директора туроператора и вице-президента АТОР по вопросам выездного туризма Артура Мурадяна, спрос на событийные и шопинг-туры спровоцировали западные санкции, введенные против РФ. Путешественники, привыкшие к высокому уровню жизни, не могут приобрести многие товары премиального сегмента в России, поэтому едут за ними за рубеж.



"Сейчас мы наблюдаем повышенный интерес россиян к событийному туризму, связанному с проведением мероприятий в beauty/fashion индустрии, спорте, искусстве. Многие наши клиенты приобретают туры, приуроченные к открытию малого и крупного бизнеса или покупке недвижимости за рубежом. Также в рамках действующих санкций шопинг-туры или туры за дорогими автомобилями будут пользоваться огромным спросом", — сообщил он.



По прогнозам туроператора, всплеск активности в событийном туризме придется на конец лета – начало осени 2022 года. Это связано с проведением крупных международных мероприятий, одним из которых будет Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Дохе. Space Travel планирует предложить специальные туры для российских футбольных болельщиков, которые включают авиаперелет, размещение и трансфер на матчи и помощь в покупке билетов на турнир.



Также компания предлагает туры на один из этапов чемпионата мира "Формулы-1", который пройдет в Баку с 10 по 12 июня. Финальный этап чемпионата 2022 года состоится 20 ноября в Абу-Даби, туроператор планирует организовать специальный тур для россиян в ОАЭ.



Тем, кто хочет посетить летний фестиваль шопинга и скидок Dubai Summer Surprises, который пройдет с 30 июня по 3 сентября в ОАЭ Space Travel предлагает совместить пляжный отдых и шопинг. А осенью туристы могут посетить в рамках специальных туров ежегодную международную выставку ювелирной индустрии региона Ближнего Востока Jewellery Arabia. Туроператор предложит комбинированные туры, включающие проживание в отеле, трансфер, экскурсии и посещение выставки.