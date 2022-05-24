"Новый статус позволит поселку участвовать в федеральных проектах по благоустройству территорий и формированию комфортной городской среды, в том числе в рамках профильного национального проекта", — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление во вторник подписал губернатор области Михаил Ведерников.

Кроме того, документ регламентирует дальнейшую застройку населенного пункта, которая должна будет соответствовать определенным требованиям концепции и стиля.

"Все это позволит в Усвятах привести в нормативное состояние больше общественных пространств и сделать поселок еще привлекательнее для туристов", — цитирует пресс-служба председателя комитета по охране объектов культурного наследия региона Вадима Нэдика.

Усвяты стали 16-м населенным пунктом в списке исторических поселений области наряду с Псковом, Великими Луками, Велье, Гдовом, Изборском, Невелем, Новоржевом, Опочкой, Островом, Печорами, Порховом, Пушкинскими Горами, Себежем, Самолвой и Кобыльем Городищем.

Ранее Усвяты были известны под разными названиями — Всячь, Всвячь, Всвят, Усвячь, Свячь, Усвят, Усвято. Впервые упоминаются в летописях под 1021 годом, когда князь Ярослав Мудрый уступил князю полоцкому Брячиславу Изяславичу два города: Въсвячь (то есть Усвяты) и Витебск. В 1320 году присоединён к Литве (достался в наследство литовскому князю Ольгерду, женившемуся на дочери витебского князя и некоторое время жившему в Усвятах).

В начале XVI века присоединён к Русскому государству, с 1548 года перешёл к Великому княжеству Литовскому. В 1562 году Усвяты заняты войсками Русского царства, с 1567 года по приказу Ивана Грозного там строится крепость-замок. С 1667 года по Андрусовскому договору отходит Великому княжеству Литовскому. В 1772 году вошёл в состав российского государства.

В 1924 году Усвяты вошли в состав Псковской губернии. В 1927 году стали центром Усвятского района сперва в составе Ленинградской области, с 1929 года — Западной области с центром в Смоленске, с 1944 года — Великолукской, с 1957 года — Псковской области. В 1985 году Усвяты получили статус поселка городского типа.