"В 15 муниципалитетах по поручению губернатора Андрея Воробьева приступают к благоустройству новых пляжей. Работы планируется завершить в конце июня. Места для отдыха у воды оборудуют всем необходимым. Также обустроят площадку для пляжного волейбола и при необходимости завезут песок", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что работы пройдут в городских округах Богородский, Дмитров, Дубна, Егорьевск, Истра, Клин, Коломна, Красногорск, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Орехово-Зуево, Ступино, Талдом и Фрязино.

Благоустройство осуществляется в рамках программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды".

Работы начнутся на следующей неделе и продлятся до конца июня, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.